В Азербайджане за время деятельности Агентства продовольственной безопасности (АБПА) было проведено около 7,5 тыс. проверок ресторанов и кафе. В результате в 626 заведениях выявили мясо неизвестного происхождения, не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу, в том числе конину.

Об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли в совместном интервью агентству Trend и телеканалу Xəzər TV.

По его словам, регулярные проверки являются частью системы идентификации мясной продукции, которая позволяет отслеживать происхождение мяса на всех этапах — от бойни до предприятий общественного питания. Такая система направлена на предотвращение попадания в продажу и заведения общепита некачественной и опасной продукции.

Тахмазли также сообщил, что за отчетный период из оборота было изъято около 500 килограммов непригодного к употреблению мяса.

Глава агентства отметил, что лаборатории Азербайджанского института продовольственной безопасности являются одними из самых современных в регионе. Они позволяют определять происхождение различных видов мяса, выявлять случаи фальсификации, а также проводить исследования на наличие генетически модифицированных организмов (ГМО), токсичных веществ и других показателей безопасности пищевой продукции.