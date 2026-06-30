Аномальная жара в Париже привела к тому, что Эйфелева башня стала выше примерно на 10 сантиметров. Об этом сообщает RTL со ссылкой на инженера и архитектора Бертрана Лемуана.

Причина — обычная физика: металл расширяется при нагреве. По словам экспертов, при изменении температуры от −10 до +40 градусов конструкция способна «подрасти» примерно на 10 сантиметров — это около двух сантиметров на каждые десять градусов.

Эксперт отметил, что такие изменения незаметны невооруженным глазом и не представляют опасности для посетителей. Однако многократные циклы нагрева и охлаждения со временем создают дополнительную нагрузку на металл.

При этом, подчеркнул Лемуан, поводов для беспокойства нет: чтобы конструкция начала разрушаться из-за температуры, необходим нагрев примерно до 1 500 градусов — температуры плавления металла.