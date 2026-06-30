Кандидат от партии «Народная сила» Кейко Фухимори побеждает во втором туре президентских выборов в Перу после обработки 100% избирательных бюллетеней, опережая своего соперника Роберто Санчеса на 49 641 голос.

Согласно официальным данным Национального управления избирательных процессов (ONPE), результат Фухимори составляет 50,135%, что соответствует 9 223 396 голосам избирателей.

Ее главный конкурент Роберто Санчес, представляющий политическую организацию «Вместе за Перу», набрал 49,865% голосов. В его поддержку высказались 9 173 755 граждан страны.