Введение временных российских ограничений в отношении отдельных армянских экспортеров не оказало критического влияния на общие макроэкономические показатели страны, а экономика Армении продолжает демонстрировать высокую активность. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Никол Пашинян, передает news.am.

Отвечая на вопрос о том, что под российские санкции и запреты на ввоз попали даже те армянские птицеводческие компании, которые никогда не экспортировали яйца или сопутствующую продукцию в РФ, Пашинян отметил, что в деятельности таких предприятий из-за этих мер фактически ничего не изменилось.

По его оценке, государственная статистика наглядно доказывает устойчивость армянского рынка к внешним шокам.

«Вы сами можете увидеть, что показатель экономической активности только за май текущего года составил 11%, а в годовом разрезе за период с января по май превысил 8%. Влияние всегда присутствует, но цифры говорят сами за себя», – резюмировал Пашинян, добавив, что профильные ведомства продолжают детальный анализ ситуации для вынесения окончательных заключений.