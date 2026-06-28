Уругвайская ассоциация футбола (AUF) отменила чартерный рейс из США для игроков команды после их вылета с чемпионата мира.

Об этом сообщает журналист Мартин Чаркеро в социальной сети X.

Согласно решению AUF, все 26 футболистов, входивших в заявку на турнир, будут возвращаться домой индивидуально. Каждый игрок должен самостоятельно организовать свой перелет коммерческим рейсом.

Сборная Уругвая набрала всего два очка в трех матчах группы H. Команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2), а также уступила Испании (0:1). Сборная заняла третье место в группе и не сможет пробиться в плей-офф.