Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил снизить возрастной ценз на выборах в стране с нынешних 18 до 16 лет. Он заявил, что это правило могло бы быть закреплено в новой конституции, которую предполагается разработать в течение ближайшего года.

«Я рад, что участие в политике и общественной жизни снова стало «модным» и привлекательным и что молодежь наконец почувствовала: она тоже может влиять на решение общих для нас вопросов. Я убежден, что подавляющее большинство молодых людей в возрасте до 18 лет сегодня достаточно информированы и подготовлены к тому, чтобы участвовать в принятии коллективных решений. Со своей стороны, я бы поддержал снижение избирательного возраста до 16 лет в рамках конституционного процесса», — написал глава правительства в Facebook.