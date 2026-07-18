Первым международным контактом нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский источник.

Собеседник агентства отметил, что Россия — «близкая» Ирану страна.

«Его превосходительство [Владимир] Путин — близкий друг Исламской Республики. И, возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путиным», — сказал он, подчеркнув при этом, что из-за сложной военной ситуации и соображений безопасности Хаменеи в настоящее время не появляется на публике.