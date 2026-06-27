В Астрахани предварительной причиной массового пищевого отравления, в результате которого были госпитализированы 14 человек, включая четырех детей, стали рыбные котлеты. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, в период с 24 по 27 июня в городе была зафиксирована групповая вспышка острой кишечной инфекции среди людей, употреблявших готовую продукцию одного из предприятий общественного питания, работавшего навынос.

Лабораторные исследования подтвердили, что у всех пострадавших диагностирован сальмонеллез. Одна из заболевших — женщина 1964 года рождения — скончалась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарных норм в производственном цехе. В частности, не соблюдалась поточность технологических процессов, а разделочный инвентарь использовался без обязательной маркировки.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.