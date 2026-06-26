Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий кратное повышение госпошлин в миграционной сфере.

Теперь госпошлина за прием в гражданство и выход из гражданства повышается с 4 200 рублей до 50 тыс. рублей (1090 манатов), за выдачу вида на жительство — с 6 тыс. до 30 тыс. рублей (654 маната). За замену вида на жительство госпошлина составит 6 тыс. рублей (131 манат), за выдачу разрешения на временное проживание в связи с утратой (порчей, хищением), заменой документа, удостоверяющего личность — 5 тыс. рублей (109 манатов). Госпошлина за приглашение на въезд составит 8 тыс. рублей вместо 960 рублей за каждого приглашенного (174 маната). Визы для въезда в РФ и выезда из РФ, согласно изменениям, составят 2 тыс. рублей вместо 1 200 рублей (44 маната), для многократного пересечения границы — 6 тыс. рублей вместо 1 920 рублей) (131 манат). Госпошлина за выдачу разрешения на временное проживание составит 15 тыс. рублей вместо 1 920 рублей (327 манатов).

Госпошлина за въезд в целях получения образования составит 8 тыс. рублей вместо 1 920 рублей (174 маната). Госпошлина на разрешение привлекать иностранных работников составит 15 тыс. рублей вместо 12 тыс. рублей (327 манатов).

Кроме того, в соответствии с законом от уплаты госпошлин за выдачу разрешения на временное проживание или вида на жительство освободят иностранных граждан и лиц без гражданства, которых в соответствии с указом президента РФ признали представляющими интерес для России, а также членов их семей. Это касается, в том числе, специалистов, деятелей науки, культуры или других сфер, чье присутствие в стране считают значимым.

Выдача гражданства России будет бесплатной для лиц, заключивших контракт с Минобороны во время войны с Украиной.