Замруководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что США больше не будут принимать просителей убежища на фоне постановления Верховного суда о том, что администрация вправе продолжить отмену временного защитного статуса (TPS) для более чем 356 тыс. иммигрантов из Сирии и Гаити.

«Двери Америки полностью закрыты для лиц, ищущих убежища… Но хорошей новостью для них является то, что в других странах их готовы принять», — цитирует его РИА Новости.

Миллер назвал фальшивыми все запросы о прошении убежища на границе. По его мнению, такие просители являются преступниками или экономическими мигрантами в погоне за соцльготами.