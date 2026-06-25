Госсекретарь США Марко Рубио назвал возможный план Ирана взимать плату за проход судов через Ормузский пролив «неработоспособной фантазией».

По его словам, такая схема невозможна на практике: если судно откажется платить, ему нельзя просто выписать штраф. Единственным инструментом давления стала бы сила, а это сразу поставило бы под угрозу все судоходство в проливе.

Рубио подчеркнул, что если Иран атакует или потопит хотя бы одно судно, остальные корабли просто остановятся.

«Можете смело отказаться от этой фантазии, она неработоспособна», — заявил он.