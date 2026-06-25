Из AppStore исчезли приложения российского холдинга VK — «Дзен», VK Video, VK Music, VK Мессенджер, Mail, VK Знакомства, «Одноклассники» и основное приложение «ВКонтакте».

В VK заявили, что Apple приняла решение в одностороннем порядке и без предварительного уведомления. В компании подчеркнули, что VK не находится под санкциями и не фигурирует в санкционных списках, что, по их словам, подтверждают заключения международных и американских юристов. Все необходимые документы, как утверждают в VK, давно находятся в распоряжении Apple.

В холдинге уточнили, что ранее установленные приложения продолжат работать на устройствах Apple.

Тем временем в Кремле нашли решение.

Активным пользователям VK придется перейти с Apple на Android. Такой совет дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Перейдите на Android, перейдите на наши системы, перейдите на наш аналогичный сервис и пользуйтесь своими любимыми сервисами», — заявил он, комментируя ситуацию с удалением приложений VK из AppStore.

Ранее, 3 июня, из AppStore также исчез мессенджер Max, входящий в структуру VK. Он перестал отображаться в поиске, а при переходе по прямой ссылке магазин выдавал ошибку. Apple тогда объяснила удаление Max соблюдением санкционного законодательства и заявила, что действует в соответствии с законами стран своего присутствия.