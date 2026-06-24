Колониальные государства провели искусственные границы через континенты, разделили общины, переселили народы и включили их в политические системы, служащие интересам империй. Хотя сегодня формальное колониальное правление во многих местах прекратилось, созданные им политические структуры все еще сохраняются.

Об этом заявил юрисконсульт организации Sikh Federation International в Канаде Вирринг Прабджот Сикх на международной конференции на тему «Право на возвращение и самоопределение: двойные стандарты и селективные подходы», проводимой Бакинской инициативной группой в здании Конгресса в Вашингтоне, сообщает «Азертадж».

По его словам, Индия является одним из таких примеров.

«Современное индийское государство сформировалось на административной системе, созданной Британской империей. Несмотря на передачу власти в 1947 году, многие механизмы управления колониальной эпохи были сохранены в прежнем виде. Сегодня Индия не признает право на самоопределение народов, проживающих в пределах ее границ, включая сикхов, манипури и нага. Между тем, это право является одним из фундаментальных принципов международного права. Сикхский народ имеет свою историю, родину, язык и политическую идентичность. Мы не просто религиозное меньшинство. Мы народ, который когда-то имел свою государственность и суверенитет», — добавил он.

По словам В.Прабджота, деколонизация — это не переход власти от одного к другому, это признание возможности народов определять свое политическое будущее: «Путь к прочному миру в Южной Азии лежит именно через право на самоопределение. Главный вопрос заключается не в том, существует ли это право или нет. Это право уже признано. Главный вопрос в том, применит ли международное сообщество данный принцип ко всем народам одинаково».