Евросоюз намерен оказать консультационную помощь Армении при строительстве дорог к КПП на границе с Турцией, сообщил министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян.

Министерство территориального управления и инфраструктуры Армения подписало меморандум о намерениях с Еврокомиссией и Европейским инвестбанком.

Документ предусматривает содействие в подготовке проектов по стратегическим направлениям Ахурик—Каян и Маргара—Каян, которые должны обеспечить связь пограничных пунктов пропуска с дорожной сетью Армении.

На начальном этапе Европейский инвестиционный банк предоставит армянской стороне консультационную поддержку. Специалисты помогут определить объем необходимых исследований, а также разработать технические решения для реализации инфраструктурных проектов.