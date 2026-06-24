Посредническая роль Азербайджана по ряду региональных вопросов, включая процессы, связанные с Сирией, заслуживает особого внимания. Азербайджан демонстрирует способность выступать конструктивным участником международного диалога и содействовать поиску взаимоприемлемых решений. Об этом заявил председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

«В целом можно отметить, что внешнеполитическая стратегия Азербайджана основывается прежде всего на принципах государственного суверенитета и независимости. Именно через эту призму следует рассматривать отношения Азербайджана с различными государствами и его подходы к международным вопросам. Сегодня суверенитет и независимость Азербайджана признаются международным сообществом, что является естественным результатом длительного процесса государственного строительства и внешнеполитической деятельности страны. В течение последних тридцати лет, в том числе в условиях конфликта и последующего периода трансформации, Азербайджан предпринимал последовательные шаги в различных сферах для укрепления своих международных позиций», — сказал он.

В результате, по его словам, были сформированы и реализованы важные направления внешней политики, имеющие стратегическое значение для страны. Речь идёт как о масштабных международных проектах, так и о развитии механизмов регионального сотрудничества и посредничества.

Шафиев подчеркнул, что подобные мероприятия создают важную площадку для обмена мнениями между экспертами и содержательного обсуждения актуальных международных и региональных вопросов.