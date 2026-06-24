С точки зрения практической политики важное значение имеют вопросы реализации азербайджанской повестки дня и продвижения национальных интересов на международной арене. Об этом заявил директор Аналитического центра имени Топчубашова Русиф Гусейнов на конференции на тему «Азербайджан как средняя держава: внешняя политика, региональное влияние и глобальное участие».

«Как уже отмечалось, в последние годы Азербайджан существенно укрепил свои дипломатические позиции. Одним из примеров является участие страны в различных переговорных процессах и посреднических инициативах. В частности, Азербайджан рассматривается как потенциальная площадка для диалога между Турцией и Израилем, а также по ряду вопросов, связанных с сирийским направлением», — отметил он.

По словам Гусейнова, в более широком контексте эти процессы следует рассматривать как часть современной геополитики. «События и кризисы, происходящие в непосредственном соседстве Азербайджана, требуют чёткого понимания того, с какими партнёрами и на каких направлениях страна должна выстраивать взаимодействие. В критические периоды подобные решения приобретают особое значение», — сказал эксперт.

Он также добавил, что особенно актуальным этот вопрос становится на фоне развития отношений между Турцией и Израилем, поскольку Азербайджану необходимо учитывать собственные стратегические интересы и определять наиболее эффективную модель поведения в меняющейся региональной среде.

«В экспертном сообществе существуют различные подходы к оценке геополитической платформы Азербайджана. Один из них предполагает рассмотрение формата Азербайджан–Армения–Грузия как возможной региональной платформы сотрудничества. Согласно этой точке зрения, Азербайджан способен играть ведущую роль в подобном формате. Однако существуют и определённые риски, связанные с тем, что в отдельных вопросах Армения и Грузия могут занимать согласованную позицию, не совпадающую с интересами Азербайджана», — отметил Гусейнов.

По словам эксперта, другая концепция исходит из более тесного стратегического взаимодействия Азербайджана и Турции в рамках различных многосторонних форматов, включая трёхсторонние механизмы сотрудничества с другими государствами региона.

«Не буду подробно останавливаться на данном вопросе, однако хотел бы отметить, что специально провёл дополнительное исследование по этой теме. В целом можно сказать, что современная внешнеполитическая практика Азербайджана во многом определяется его уникальным географическим положением и растущей ролью в региональных процессах.

Проводимый уже в шестнадцатый раз международный форум и другие подобные мероприятия служат подтверждением стремления Азербайджана укреплять свои позиции как важного регионального и международного актора», — заключил он.