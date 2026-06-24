Азербайджан в значительной степени обладает многими характеристиками, присущими средним державам. Это было обосновано как с теоретической, так и с практической точки зрения.

Об этом заявил ведущий консультант Центра анализа международных отношений Султан Захидов на конференции «Азербайджан как средняя держава: внешняя политика, региональное влияние и глобальное участие», организованной Центром анализа международных отношений (ЦАМО).

«Современная международная система, а также существующая нестабильность в различных регионах мира оказывают непосредственное влияние на развитие потенциала средних держав, включая Азербайджан. В условиях жёсткой иерархической международной системы возможности средних держав для самостоятельных действий, как правило, более ограничены. Однако в условиях более гибкой и многополярной системы такие возможности существенно расширяются.

С этой точки зрения можно предположить, что в дальнейшем у Азербайджана сохраняются значительные возможности для укрепления и развития своего потенциала в качестве средней державы», — отметил Султан Захидов.

В рамках исследования феномена средних держав особое внимание было уделено его теоретико-концептуальным основам. Как отметил докладчик, любые выводы по данной теме требуют серьезного теоретического обоснования, поскольку сама концепция средней державы остается предметом научных дискуссий и различных интерпретаций.

По его словам, концепт средней державы активно разрабатывается в академической среде на протяжении последних нескольких десятилетий и до сих пор не имеет единого общепринятого определения. В связи с этим исследование теоретических основ данного феномена представляет собой сложную, но важную задачу.

Доклад под названием «Теоретико-концептуальные основы средней державы» был разделен на две основные части. Первая посвящена анализу теоретических и концептуальных аспектов понятия средней державы, вторая — изучению возможности применения существующих теоретических подходов к модели развития и внешней политике Азербайджана.

В ходе выступления было отмечено, что в теории международных отношений государства традиционно подразделяются на великие, средние и малые державы, а также на региональные державы и государства с высоким уровнем влияния.

Под великими державами понимаются страны, обладающие значительным политическим, экономическим, военным и культурным влиянием на мировом уровне. В период холодной войны к ним относились прежде всего США и Советский Союз, тогда как сегодня в число таких государств все чаще включают Китай, Индию и ряд других влиятельных стран.

Средние державы занимают промежуточное положение между великими и малыми государствами. Несмотря на то что они не располагают сопоставимыми ресурсами с крупнейшими мировыми игроками, такие страны способны оказывать заметное влияние на региональные и международные процессы, активно участвовать в многосторонней дипломатии и содействовать развитию международного сотрудничества.

Малые государства, напротив, характеризуются ограниченными военными, экономическими и политическими возможностями, а также сравнительно невысоким уровнем влияния на международные процессы.

Особое внимание в докладе было уделено истории формирования концепции средней державы. Отмечалось, что впервые данный термин встречается еще в XVI веке в трудах итальянского мыслителя Джованни Ботеро, который разделял государства на большие, средние и малые. Согласно его подходу, средним государством можно считать страну, способную самостоятельно обеспечивать свою независимость без опоры на внешнюю помощь.

Однако широкое распространение концепция получила лишь после Второй мировой войны благодаря развитию дипломатических школ Канады, Австралии и скандинавских государств.

До завершения холодной войны преобладал традиционный подход, при котором статус средней державы определялся преимущественно через материальные показатели — размеры территории, численность населения, экономический потенциал и военную мощь.

С 1980-х годов исследователи стали уделять больше внимания внешнеполитическому поведению государств. В результате средние державы начали рассматриваться не только через призму ресурсов, но и с точки зрения дипломатической активности, участия в международных инициативах и роли в глобальной системе отношений.

Согласно современным подходам, наличие крупной территории или многочисленного населения само по себе не является достаточным условием для признания государства средней державой. Важное значение имеют активная дипломатия, участие в региональных и глобальных процессах, способность выполнять посреднические функции и вносить вклад в развитие международного сотрудничества.

В современной научной литературе выделяются три основных подхода к определению средней державы: функциональный, поведенческий и статусный. Первый основывается на международных функциях государства, второй — на особенностях его внешнеполитического поведения, а третий — на положении страны в международной системе.

Среди наиболее известных исследователей данной проблематики был отмечен Карстен Холбраад, который в работе «Middle Powers in International Politics» (1984) охарактеризовал средние державы как государства, способные выступать посредниками между крупными центрами силы и оказывать значительное влияние на региональные процессы.

По мнению Холбраада, именно средние державы нередко играют важнейшую роль в поддержании международной стабильности и мира, поскольку великие державы зачастую руководствуются собственными интересами, а возможности малых государств ограничены их ресурсами.

Также был упомянут канадский политолог Эндрю Купер. В своей работе «Niche Diplomacy and Middle Powers after the Cold War» (1997) он развил концепцию «нишевой дипломатии», согласно которой средние державы способны усиливать свое международное влияние, концентрируя усилия на отдельных направлениях внешней политики и добиваясь значительных результатов даже при ограниченных ресурсах.