Координатор национально-гражданского объединения «Айакве» Аветик Чалабян был задержан в Армении. Об этом сообщается в Telegram-канале объединения.

«Рано утром по очередному сфабрикованному уголовному делу был задержан координатор объединения «Айакве», общественно-политический деятель Аветик Чалабян», — говорится в сообщении.

О причинах задержания не сообщается. Как отмечает портал 24News, оно было осуществлено Следственным комитетом в рамках возбужденного уголовного дела.

29 апреля 2026 года блок «Сильная Армения» российского предпринимателя Самвела Карапетяна подписал меморандум о сотрудничестве с объединением «Айакве».