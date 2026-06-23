Украина может отказаться от предложения о заморозке войны по нынешней линии фронта. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совета безопасности, сообщает Reuters.

По словам Мельника, Киев готов к прямым переговорам с Россией «для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН», однако терпение Украины «не безгранично».

«Если Совет безопасности и дальше будет придерживаться выжидательной позиции, я не могу исключать, что Украина может скорректировать и изменить своё предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является очень большим компромиссом», — заявил он.

Мельник также утверждает, что Украина изменила динамику войны благодаря недавним ударам по территории России. По его словам, повреждения получили около 40% российских нефтеперерабатывающих заводов.