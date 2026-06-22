Евросоюз углубит интеграцию Молдовы до ее полного вступления в союз.

Соответствующее совместное заявление было принято на саммите ЕС–Молдова, прошедшем в Брюсселе.

В документе отмечается, что «интеграция Молдовы в Европейский союз повысит ее устойчивость и будет способствовать экономическому развитию на пути к членству в организации».

Также сообщается, что к настоящему времени Молдова получила от ЕС поддержку в размере 504 млн евро. В случае достижения намеченных на 2026 год целей реформ страна сможет получить от Евросоюза дополнительную финансовую помощь в размере 528 млн евро.

Молдова получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз в 2022 году.