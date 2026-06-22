Губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал жителей региона сократить поездки на личных автомобилях и покупать бензин «исключительно в необходимых сейчас объемах». Об этом он заявил по итогам оперативного совещания регионального правительства, которое было посвящено перебоям с бензином на автозаправках.

«Чем спокойнее будет реакция жителей на временные трудности, тем быстрее получится вернуть ситуацию в нормальное русло», — написал Авдеев в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, автомобилисты «отреагировали ажиотажным спросом» на то, что у отдельных компаний на прошлой неделе произошли «проблемы с логистикой». В результате очереди и рост на бензин начался даже на тех заправках, где поставки топлива проходили по плану, рассказал губернатор.

Теперь, отметил Авдеев, приоритет в отпуске топлива будет отдаваться автомобилям экстренных и коммунальных служб, общественному транспорту, поставщикам продукции, перевозчикам мусора и сельхозпроизводителям.