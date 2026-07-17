Парламент Японии 17 июля принял поправки к закону об Императорском доме, однако сохранил действующий принцип наследования Хризантемового трона исключительно по мужской линии, несмотря на широкую общественную поддержку допуска женщин к престолу.

Об этом сообщают японские медиа.

Поправки позволяют принимать в состав императорской семьи неженатых мужчин старше 15 лет из бывших боковых ветвей династии. Их потомки смогут претендовать на престол. Кроме того, женщины-члены императорской семьи смогут сохранять свой статус после вступления в брак с представителями неимператорского происхождения. При этом их супруги и дети не будут считаться членами императорской семьи и не получат права наследовать трон.

Вместе с тем изменения не предоставляют права на престол дочери императора Нарухито, принцессе Айко, и другим женщинам императорской семьи. В настоящее время единственным молодым наследником остается 19-летний принц Хисахито, племянник императора Нарухито. Если у него не будет сына, вопрос о престолонаследии вновь станет актуальным.