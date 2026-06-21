Король Нидерландов Виллем-Александер и королева Максима станцевали вместе с футболистами сборной Кюрасао в раздевалке после матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 против национальной команды Эквадора.

Матч завершился со счетом 0:0. Для Кюрасао это очко стало первым на чемпионатах мира.

В турнирной таблице группы E у Германии шесть очков, Кот-д’Ивуар набрал три балла. У Эквадора и Кюрасао по одному очку. В заключительном туре Эквадор сыграет с Германией, а Кюрасао встретится с Кот-д’Ивуаром.