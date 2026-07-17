Замглавы правительств Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук проведут встречу в сентябре. Об этом сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«С учетом необходимости регулярных контактов и тех наработок, которые существуют, есть предварительная договоренность между вице-премьерами. Планируется встреча между Мустафаевым и Оверчуком в сентябре текущего года для обсуждения ряда направлений», — заявил глава МИД Азербайджана.

Байрамов отметил, переговоры будут посвящены дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия и актуальным вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Россией.