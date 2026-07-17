Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему министру внутренних дел Игорю Клименко занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

По словам президента Украины, указ о назначении Клименко уже готовится. Зеленский отметил, что ключевой задачей нового секретаря СНБО должна стать «максимально результативная координация» всех структур сектора безопасности и обороны, а также ежедневный контроль за исполнением решений Совета национальной безопасности и обороны и Ставки верховного главнокомандующего.

Сейчас пост секретаря СНБО занимает Рустем Умеров. Его назначили на эту должность в июле 2025 года после прекращения полномочий министра обороны Украины.