В Кабинете министров Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось расширенное совещание, посвященное подготовке к проведению переписи населения в 2029 году.

В ходе заседания обсуждались вопросы реализации Указа президента Ильхама Алиева от 7 июля 2026 года «О проведении переписи населения Азербайджанской Республики в 2029 году», а также меры по подготовке и организации переписи. Асадов подчеркнул, что перепись 2029 года будет иметь особое историческое значение.

«Впервые в истории независимого Азербайджана после исторической Победы в Отечественной войне и полного восстановления государственного суверенитета перепись охватит всю суверенную территорию страны», — отметил Асадов.

Для исполнения президентского указа утвержден специальный План мероприятий. Кроме того, под руководством вице-премьера будет создана Центральная комиссия по содействию проведению переписи населения, которая займется координацией деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, а также государственных учреждений и организаций.

Особое внимание на заседании было уделено цифровизации процесса. Отмечалось, что перепись впервые планируется провести с использованием цифровых технологий, административных реестров и геопространственных данных в соответствии с рекомендациями Организации Объединенных Наций и национальными приоритетами страны.