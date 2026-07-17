Американский популярный финансовый блог и новостной агрегатор ZeroHedge опубликовал материал, посвящённый заявлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева о роли президента США Дональда Трампа в достижении мира между Азербайджаном и Арменией.

Издание приводит слова Алиева, прозвучавшие на IV Шушинском глобальном медиафоруме, где он заявил, что администрации Трампа удалось добиться того, чего не смогли сделать ни демократы, ни республиканцы почти за 30 лет. По словам главы государства, предыдущие администрации США лишь замораживали конфликт, тогда как Трамп подошёл к нему с позиции его окончательного урегулирования.

ZeroHedge также цитирует Алиева, назвавшего Трампа «человеком мира», который «видит в мире возможность». Президент Азербайджана подчеркнул, что команда Трампа учла интересы Баку, убедила Армению в выгоде мирного соглашения и создала условия для его подписания.

Издание напоминает, что после публикации этих заявлений Трамп разместил материал Breitbart в своей социальной сети, а Алиев поблагодарил его за это в соцсети X, вновь отметив ключевую роль американского лидера в продвижении мира между Азербайджаном и Арменией и назвав его «человеком мира».