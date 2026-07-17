В России на фоне топливного кризиса началась массовая распродажа автозаправочных станций (АЗС). По данным «Известий», за последний месяц на площадках по продаже коммерческой недвижимости появилось более 150 объявлений о продаже АЗС. Причиной называют дефицит топлива и резкий рост оптовых цен, из-за чего многие станции стали нерентабельными.

На продажу выставляют как независимые сети, так и объекты крупных нефтяных компаний. В отдельных регионах частные АЗС уже приостанавливают работу из-за нехватки бензина и дизельного топлива.

По оценкам аналитиков, кризис связан с сокращением переработки нефти после атак на российские НПЗ. В июле объемы переработки упали до минимального уровня с 2005 года, а производство бензина сократилось примерно на 35%, что уже привело к перебоям с поставками топлива для ряда государственных служб.