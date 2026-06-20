Армия обороны Израиля прекращает удары по Ливану по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца, сообщает израильский канал N12 со ссылкой на источник.

«ЦАХАЛ получил приказ прекратить огонь в Ливане. Израильские военные при этом останутся в районе «желтой линии», и если «Хезболлах» не нарушит договоренности, Израиль также прекратит наступательную деятельность», — говорится в сообщении.

Согласно информации, это решение было принято после согласования между политическим руководством Израиля и США спустя всего лишь день после того. как Нетаньяху приказал усилить удары по Ливану из-за предполагаемого нарушения прекращения огня со стороны «Хезболлах».