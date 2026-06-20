Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил о намерении вернуть Кавалерский крест ордена «За заслуги перед Польшей», которым был ранее награжден. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как сообщил дипломат, решение связано с тем, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — Ордена Белого Орла. По словам Боднара, этот шаг воспринимается в Киеве как болезненный и несправедливый на фоне войны России против Украины.

Посол подчеркнул, что Украина и Польша остаются стратегическими партнерами, а их отношения должны строиться на диалоге и взаимном уважении. Он также выразил убеждение, что «от ссор выигрывает Москва».

Боднар добавил, что несмотря на нынешние разногласия, Киев рассчитывает на сохранение конструктивных отношений с Варшавой.

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