Удары украинских дронов по нефтебазам РФ срывают крупные топливные контракты, пишет «Верстка».

Изучив судебные материалы, издание выяснило, что после атак БПЛА российские нефтебазы все чаще теряют хранящееся топливо и оказываются не в состоянии выполнить обязательства перед клиентами.

При этом российские суды в ряде случаев отказываются считать такие удары форс-мажором, указывая, что атаки на объекты нефтяной инфраструктуры стали системной угрозой, а владельцы нефтебаз не приняли необходимых мер.