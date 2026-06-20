Решение о размещении на территории Литвы нового контингента вооруженных сил США фактически уже принято.

Об этом в эфире радиостанции «Жиню радияс» заявил замглавы парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Касчюнас.

«Не исключено, что в Литву будет переброшен несколько меньший по составу контингент, однако в целом статус-кво будет сохранен. Неформальное решение на этот счет уже принято», — сказал он.

По словам Касчюнаса, прибытие американских военнослужащих ожидается в течение лета.

Начиная с 2019 года в балтийском государстве на ротационной основе находился тяжелый батальон вооруженных сил США численностью около 1 тыс. военнослужащих, оснащенный танками Abrams, боевыми машинами пехоты Bradley и артиллерийскими комплексами Paladin.

В ноябре 2024 года было решено перевести ротацию на постоянный режим — без промежутков между сменами подразделений. В начале июня текущего года начался процесс вывода батальона с литовской территории. Замена ему на данный момент еще не поступила.