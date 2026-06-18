Хотя я прибыл в Азербайджан всего четыре недели назад, мой первый визит в Баку состоялся в 1999 году. Путь развития, который страна прошла с того времени до сегодняшнего дня, действительно впечатляет, заявил посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман на мероприятии в Баку, посвящённом дню рождения короля Карла III, сообщает АПА.

Он отметил, что сегодняшний Азербайджан — это динамичная, современная страна, тесно связанная с глобальным миром.

«Азербайджан действительно переживает период важных возможностей. Впервые за целое поколение появилась реальная возможность установления прочного мира на Южном Кавказе. Мир откроет путь к расширению торговли, инвестиций и транспортной взаимосвязанности во всём регионе. Главная задача заключается в том, чтобы обеспечить необратимость мира.

Однако среди всех изменений, свидетелем которых я стал, есть то, что осталось неизменным: искренность и гостеприимство азербайджанского народа.

Для меня большая честь продолжать сотрудничество между Великобританией и Азербайджаном, которое формировалось более трёх десятилетий и сегодня вышло на уровень Стратегического партнёрства», — сказал Норман.

Дипломат отметил, что отношения между двумя странами начались с сотрудничества в энергетической сфере:

«Ключевые инвестиции bp внесли вклад в формирование современной истории экономического развития Азербайджана, и мы продолжаем развивать это сотрудничество.

Наше партнёрство не ограничивается энергетикой. Отношения в сфере обороны переживают самый сильный период за всю свою историю.

Мы тесно сотрудничаем в борьбе с трансграничной контрабандой незаконных товаров.

Британские компании активно участвуют в таких сферах, как авиация, инфраструктура, финансы и искусственный интеллект.

Мы гордимся своей поддержкой деятельности по разминированию в Карабахе, благодаря которой вносим вклад в восстановление и возрождение местных сообществ.

Помимо сотрудничества в области безопасности и экономики, наши связи продолжают укрепляться», — подчеркнул британский посол.