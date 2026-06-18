США предупредили своих граждан не ехать в Россию из-за атак беспилотников на крупные российские города. Соответствующее сообщение опубликовало Бюро консульских дел Государственного департамента США.

Также Госдеп США присвоил России четвертый, наивысший, уровень опасности.

«В случае чрезвычайной ситуации следуйте инструкциям местных российских властей и ищите укрытие. При обнаружении БПЛА или дрона немедленно отойдите и при необходимости укройтесь», — следует из сообщения американского ведомства.

Кроме того, в бюро предупредили, что нельзя трогать или приближаться к дрону, а также фотографировать последствия атак. Это может привести к штрафу или тюремному заключению из-за нарушения закона о съемке последствий беспилотных ударов, напомнили в ведомстве.