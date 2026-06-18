Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Швеции в Азербайджане Тобиаса Лоренцсона в связи с завершением его дипломатической деятельности в Баку.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы политического диалога между двумя странами, а также сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и образовательной отраслях.

Стороны подчеркнули важность развития двусторонних отношений, продолжения взаимных визитов и контактов.

Джейхун Байрамов выразил удовлетворенность текущим развитием отношений между двумя странами. Он высоко оценил вклад посла Лоренцсона в развитие азербайджано-шведских связей в период его дипломатической деятельности и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по региональной ситуации, процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также строительно-восстановительным работам в регионе в постконфликтный период, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Посол Тобиас Лоренцсон выразил благодарность за поддержку, оказанную в период его деятельности в Азербайджане.