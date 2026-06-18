Российские средства ПВО за сутки уничтожили 992 украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Это максимальный показатель в сводках ведомства с начала войны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности “Фламинго” и 992 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд Минобороны РФ фиксировало 6 июня — тогда сообщалось о 911 сбитых БПЛА. Третий по величине показатель был зарегистрирован 23 мая — 800 беспилотников за сутки.