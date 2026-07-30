В соцсетях набирает популярность видео с церемонии подписания соглашений между Турцией и Ираком в Анкаре.

Министр транспорта Ирака Вехб Салман аль-Хасани, известный своими проиранскими взглядами, отказался подписывать соглашение по проекту «Дорога развития».

Реджеп Тайип Эрдоган, заметив задержку, обратился к главе МИД Турции Хакану Фидану и напомнил, что должны быть подписаны пять соглашений:

«Убедитесь, что нет ошибки. Пять. Хакан, пять соглашений».

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди был вынужден вмешаться прямо во время трансляции.

«Почему соглашение не подписано?» — спросил он министра.

«Напишу вам в WhatsApp», — ответил аль-Хасани.

После этого глава правительства Ирака публично потребовал немедленно поставить подпись и через переводчика передал Эрдогану:

«Скажите президенту, что я дал ему указание подписать».

Вехб Салман аль-Хасани считается одним из руководителей шиитской организации «Бадр», созданной при поддержке Ирана, отмечает Yeni Şafak.