В соцсетях набирает популярность видео с церемонии подписания соглашений между Турцией и Ираком в Анкаре.
Министр транспорта Ирака Вехб Салман аль-Хасани, известный своими проиранскими взглядами, отказался подписывать соглашение по проекту «Дорога развития».
Реджеп Тайип Эрдоган, заметив задержку, обратился к главе МИД Турции Хакану Фидану и напомнил, что должны быть подписаны пять соглашений:
«Убедитесь, что нет ошибки. Пять. Хакан, пять соглашений».
Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди был вынужден вмешаться прямо во время трансляции.
«Почему соглашение не подписано?» — спросил он министра.
«Напишу вам в WhatsApp», — ответил аль-Хасани.
После этого глава правительства Ирака публично потребовал немедленно поставить подпись и через переводчика передал Эрдогану:
«Скажите президенту, что я дал ему указание подписать».
Вехб Салман аль-Хасани считается одним из руководителей шиитской организации «Бадр», созданной при поддержке Ирана, отмечает Yeni Şafak.