Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил участие в предстоящем заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое пройдет 6–7 августа в Кыргызстане. Об этом глава армянского правительства сообщил журналистам после заседания кабинета министров.

По словам Пашиняна, в ходе работы армянская сторона намерена обсудить и пути урегулирования возникших разногласий внутри ЕАЭС.

«Конечно, в процессе займемся вопросом решения возникших в ЕАЭС проблем», — заявил премьер во время обсуждения вопросов диверсификации экспортных рынков Армении и мер поддержки экспортеров.

Отдельно Пашинян прокомментировал ситуацию вокруг ограничений на поставки армянской продукции в Россию. Он отметил, что, несмотря на введенный Россельхознадзором запрет на ввоз части армянской сельхозпродукции, экономика страны демонстрирует способность адаптироваться.

«Мы предлагаем нашим сельхозпроизводителям и экспортерам пользоваться новыми рынками, которые мы для них открыли. Продукция должна соответствовать стандартам — мы говорим об этом уже восемь лет. Каждый раз, когда мы близки к принятию жестких мер, нас просят дать время на подготовку. Времени нет», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что власти готовы поддерживать производителей, готовых привести свою продукцию в соответствие с требованиями, однако, по его словам, «нелогично экспортировать некачественную продукцию за счет суверенитета».

Ранее Россельхознадзор объявил об ограничении ввоза в Россию всей подкарантинной продукции из Армении.