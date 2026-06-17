ЦИК Армении удовлетворил ходатайство о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении Руслана Рафиковича Барсегяна и лишение его свободы, сообщают армянские СМИ.

Ранее ЦИК также удовлетворила ходатайство о возбуждении уголовного преследования в отношении Роберта Кочаряна.

Генеральная прокуратура вчера представила в ЦИК ходатайство о даче разрешения на возбуждение уголовного преследования в отношении кандидатов в депутаты от блока «Армения» Роберта Кочаряна, Асатура Кочаряна и Руслана Барсегяна.