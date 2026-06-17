Правозащитные организации Human Rights Watch, (RE) Claim и Maison communautaire pour un développement solidaire (MCDS) обвинили французскую полицию в дискриминации молодых людей арабского и африканского происхождения в виде систематического применения штрафов за мелкие нарушения общественного порядка, что приводит к накоплению долгов, социальной изоляции и психологическим последствиям для них и их семей, говорится в опубликованном в среду докладе «Цена полицейских преследований» (Paying the Price of Police Harassment).

Исследование основано на 42 интервью, проведенных в Париже и пригородах французской столицы в 2025–2026 годах. Авторы утверждают, что полиция регулярно выписывает штрафы за так называемое «волшебное трио» — шум в общественных местах, мусор и «несанкционированный выброс загрязняющих жидкостей», под которым обычно подразумевается плевок на улице.

По данным авторов, многие из этих лиц накопили задолженности на тысячи и даже десятки тысяч евро еще до достижения совершеннолетия. Неоплаченный штраф в размере 135 евро может увеличиваться до 375 евро после истечения срока оплаты.

«Полиция злоупотребляет правом штрафовать, нацелившись на молодых чернокожих и арабов, что является примером дискриминации», — говорится в докладе.

Авторы утверждают, что штрафы стали дополнительным инструментом давления на молодых людей, которые и без того часто сталкиваются с проверками документов, досмотрами и задержаниями полицией.

Согласно исследованию, многие опрошенные сообщили, что были оштрафованы еще подростками. Некоторые, опасаясь взысканий, закрывали банковские счета, уходили с официальной работы или переходили в неформальный сектор экономики.

Правозащитники также утверждают, что действующая система позволяет сотрудникам полиции фактически самостоятельно устанавливать факт правонарушения без судебного контроля. В докладе говорится, что такая практика затрагивает право на справедливое разбирательство и эффективное обжалование.

Авторы призвали французские власти исключить из уголовного законодательства ряд мелких правонарушений, наиболее часто используемых для назначения подобных штрафов, а также списать накопленные задолженности по ним.

В Париже отвергают обвинения в систематических злоупотреблениях. Как отмечается в докладе, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что оштрафованные граждане имеют право на обжалование, а сама система остается «незаменимым инструментом для обеспечения повседневной безопасности».

Публикация доклада появилась на фоне обостившихся споров в обществе о практике полицейских проверок во Франции. В июне 2025 года Европейский суд по правам человека впервые признал Францию виновной в дискриминационной проверке документов по этническому признаку, так называемом расовом профилировании, постановив, что действия полиции в отношении одного из заявителей нарушили Европейскую конвенцию по правам человека.