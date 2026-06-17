Европейский ракетный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о расширении сотрудничества в сфере дальнобойных ударных систем. Теперь производитель ракет Storm Shadow поможет Украине в разработке дальнобойной крылатой ракеты «Нептун-2».

MBDA выпускает ряд европейских дальнобойных ракет, включая Storm Shadow/SCALP, которые уже поставляются Украине Францией и Великобританией, а также Taurus, которые Германия пока не передает Киеву.

В компании заявили, что обладают технологиями и опытом для создания и передачи странам-партнёрам систем дальнего поражения, что, по их словам, помогает «защищать ценности и свободы Европы». В MBDA также отметили, что сотрудничество с украинской стороной в сфере дальнобойных ударных возможностей является вкладом в поддержку Украины.

Украинская ракета «Нептун», изначально противокорабельная, была адаптирована для ударов по наземным целям. Киев ранее сообщал о разработке её новой версии с дальностью до 1000 км.