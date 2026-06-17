В мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, по идее, в эти дни должна наступить пауза. В Армении только что завершились парламентские выборы, ещё не до конца ясен расклад кресел, и хотя уже понятно, что Никол Пашинян сохранил свой пост и будет формировать однопартийное правительство, само правительство ещё не сформировано. Но именно в эти дни появилась новость, которая вполне может быть названа «ожидаемой сенсацией». В Армении, в городе Дилижан, состоялась рабочая встреча помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна.

Излишне напоминать, что это первая послевоенная, вернее, «послевашингтонская» встреча между Баку и Ереваном в подобном формате. По понятной причине, никаких официальных документов, выходов к прессе и т.д. эти переговоры не предусматривали. Однако известно, что в ходе переговоров Гаджиев и Григорян обсудили ряд вопросов, связанных с азербайджано-армянской мирной повесткой. Была подчеркнута важность продолжения двустороннего диалога в рамках усилий, направленных на продвижение устойчивого мира и стабильности в регионе. Кроме того, стороны обменялись мнениями по мерам укрепления доверия между гражданскими обществами двух стран.

Напомним от себя: и Григорян, и Гаджиев принимали участников проекта «Мост мира» — участников экспертного диалога Азербайджана и Армении. Наконец, Хикмет Гаджиев и Армен Григорян также приняли решение продолжить контакты на рабочем уровне и подтвердили, что следующая встреча пройдет в Азербайджане. Где и когда именно – не уточняется, однако, как показывает опыт того же «Моста мира», подобных инициатив до их реализации бывает не так уж много времени. Диалог между Баку и Ереваном в рамках мирной повестке выходит на новый уровень, и это очень позитивный шаг.

Показательно и другое. Нет ожидаемой истерики на реваншистских сайтах. Судя по всему, там не то чтобы смирились с тем, что правительство Пашиняна на реализует мирную повестку, но на фоне некоторой поствыборной неопределённости решили промолчать – по крайней мере пока. Что, впрочем, не отменяет достаточно опасного обстоятельства: как показывает практика, консенсуса по вопросам мирного договора в армянском обществе нет. Примерно половина голосов за «партию войны» — это достаточно тревожный признак. Есть, конечно, серьезные шансы, что по мере того, как мирное соглашение начнут работать в полную силу, эта цифра изменится. Но это в любом случае произойдёт после полноценного подписания и вступления в силу мирного договора.

А вот тут остаются вопросы. По-прежнему не выполнено одно из ключевых условий Азербайджана – внесение изменений в конституцию Армении, откуда нужно убрать упоминание о притязаниях на азербайджанские территории. Понятно, что сейчас поствыборная пауза, но дальше, когда парламент с уже обещанным Пашиняном большинством будет сформирован, откладывать вопрос до греческих календ не получится.

Есть, конечно, пример Японии и СССР, позже России, у которых нет мирного договора со времён Второй мировой войны, но это не помешало установить дипломатические отношения и наладить экономическое сотрудничество по крайней мере во всех масштабах, которые позволял «железный занавес». Но Азербайджан и Армения — это не совсем тот случай. Конечно, Азербайджан проживет без мирного договора с Арменией. А вот для самой Армении реализация её новых планов, начиная от логистики и заканчивая выходом из-под российского влияния, без нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией вряд ли возможна. Так что мяч сегодня на армянской половине поля.