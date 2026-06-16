Военно-воздушные силы Украины подтвердили факт авиакатастрофы в Хмельницкой области, следует из заявления ВВС в телеграм-канале.

«Около 19:00 16 июня произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины. Экипаж Су-24М — пилот и штурман — выполнял задание в Хмельницкой области. К сожалению, оба пилота — майор Богдан Загурлюк и старший лейтенант Богдан Бабенко — погибли», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на месте падения самолета работают спасатели и правоохранители. По предварительной информации, среди гражданского населения пострадавших нет.

Причины катастрофы выясняются.

21:26 В Хмельницкой области Украины потерпел крушение военный самолёт ВСУ.

По сообщению украинских СМИ, потерпевшим крушение самолётом является «МиГ-29» ВС Украины.

Авиакатастрофа произошла в Шепетовском районе Хмельницкой области.