В Баку в рамках ежегодных собраний Группы Исламского банка развития (IsDB) состоялся 14-й Форум развития молодежи на тему «Молодежь без границ: содействие совместному региональному процветанию», сообщает IsDB.

Мероприятие было посвящено роли регионального сотрудничества в занятости молодежи, предпринимательстве, инновациях и устойчивом развитии.

Выступающие отметили важность инвестиций в развитие образования и навыков молодежи, а также расширение международного сотрудничества.

В ходе дискуссий обсуждались поддержка молодых бизнесменов, обмен опытом и их участия цифровой экономике и трансграничной торговле.