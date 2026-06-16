Россия не получала никаких предложений по организации встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в США, сказал помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков.

По его словам, Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в Соединённых Штатах, сообщают российские СМИ.

Ушаков также сообщил, что в Кремле ожидают визита специального представителя Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву для переговоров по Украине после подписания меморандума между США и Ираном.

Ушаков подчеркнул, что не берется прогнозировать, может ли саммит саммит G7 повлиять на позицию Трампа в отношении договоренностей, достигнутых в Анкоридже.