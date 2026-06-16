После запрета России Армения начала поставлять цветы в Украину. По данным армянских пабликов, первая партия цветов из Армении — около 9,5 тысячи штук уже доставлена в Украину. Груз был отправлен одним грузовиком.

Сообщается, что поставки организованы армянским предпринимателем, проживающим в Украине. По его словам, первая партия почти полностью реализована, а в ближайшие дни ожидается прибытие второй партии примерно в таком же объёме.

Ранее Армения уже экспортировала около 5,5 тысячи цветов в Латвию.

Напомним, с 22 мая Россельхознадзор временно приостановил импорт цветов из Армении, объяснив решение необходимостью обеспечения фитосанитарной безопасности.