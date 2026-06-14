Граждане Швейцарии на референдуме отвергли предложение ограничить численность постоянного населения страны до 10 млн человек.

По данным Bloomberg, против выступили 55% голосовавших.

Идею «Против Швейцарии с населением 10 млн человек / Инициатива об устойчивом развитии» (Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! / Nachhaltigkeitsinitiative») выдвинула крупнейшая в стране правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP).

Предложение предусматривало, что численность населения не должна превышать 10 млн человек до 2050 года, а если это произойдет в течение двух лет, Швейцария должна расторгнуть соглашение о свободе передвижения с ЕС (действует с 2002 года). Оно дает гражданам Швейцарии и стран блока взаимное право проживать и работать на территории друг друга при соблюдении установленных правил. При этом Швейцария не входит в Европейский союз (ЕС) и Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ) и строит отношения с Брюсселем на двусторонней основе.