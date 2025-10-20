Cотрудники Службы национальной безопасности Армении проводят обыски в мэрии Гюмри, сообщают армянские СМИ.

По их данным, задержан мэр города Вардан Гукасян.

В муниципалитет ворвались 60-70 человек, которые уложили на пол и задержали чиновника, сказал в беседе с ABC Media помощник Гукасяна. По его словам, в мэрии находятся сотрудники главного управления полиции по борьбе с оргпреступностью.

Ранее новоизбранный мэр Вардан Гукасян выступил за создание союзного государства с Россией по образцу Беларуси и допустил сотрудничество с экс-президентом Робертом Кочаряном.