На трассе М-10 в Валдайском районе Новгородской области появились сети для защиты от дронов. Конструкции установили над парковками фур менее чем в 10 километрах от резиденции президента России Владимира Путина, пишет «Агентство».

На панорамах «Яндекс.Карт» и спутниковых снимках Google Maps за 2025 год этих сооружений нет.

Такие сети применяются в зоне боевых действий в Украине: они могут защищать транспорт от небольших дронов и сбрасываемых с них боеприпасов.

По версии основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, сети могли установить после операции «Паутина», чтобы не допустить запуска беспилотников из фур вблизи резиденции.