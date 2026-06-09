Парламент Венгрии принял решение о существенном сокращении доходов и привилегий депутатов. Законопроект, инициированный фракцией правящей партии «Тиса», был поддержан оппозицией и принят единогласно во время заседания, трансляция которого велась на сайте парламента.

Согласно документу, зарплаты депутатов, которые формируются с учётом доли ВВП на душу населения за прошлый год, а также коэффициентов за должности и работу в комитетах, сокращаются на 40%. По данным венгерских СМИ, базовая базовая ставка при расчётах составляет около €5 тыс.

Помимо этого, парламентарии отказались от ряда финансовых льгот и компенсаций. В частности, отменены выплаты за мобильную связь и топливо. Существенно сокращены расходы на служебные поездки: финансирование гостиниц уменьшено на 31%, аренда офисов — на 52%, а оплата помощников депутатов — на 30%.

Ранее власти Венгрии объявили о прекращении выдачи новых рабочих виз гражданам Грузии, Армении и Филиппин.